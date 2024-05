Le reazioni internazionali. Bruxelles fa quadrato:: "Violenza ingiustificabile". E il Cremlino tifa per l’amico - Le reazioni internazionali. Bruxelles fa quadrato:: "Violenza ingiustificabile". E il Cremlino tifa per l’amico - Da Biden a von der Leyen, il mondo condanna l’agguato al primo ministro. Mattarella: "Fatto grave per tutta l’Ue". Meloni: "Profondo sconcerto". Sconcerto, preoccupazione, indignazione. A meno di un ...

Attentato in Slovacchia. Spari al premier filorusso,. Fico è in fin di vita: catturato l’assalitore - Attentato in Slovacchia. Spari al premier filorusso,. fico è in fin di vita: catturato l’assalitore - Esplosi cinque colpi dopo un evento pubblico, il capo del governo operato d’urgenza. L’aggressore è un 71enne: "L’ho fatto, perché sono contro le sue politiche".

Fico, il populista che ama il body building e odia gay e migranti - fico, il populista che ama il body building e odia gay e migranti - fico, il populista che ama il body building e odia gay e migranti Classe 1964, quattro volte premier, Robert fico ha iniziato da comunista per arrivare a un nazionalismo che combatte le minoranze, la ...