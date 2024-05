Attentato a Robert Fico, allarme escalation: il virus dell’estremismo che avvelena l’Europa. «Qui si semina violenza» - attentato a Robert Fico, allarme escalation: il virus dell’estremismo che avvelena l’Europa. «Qui si semina violenza» - L’Europa dei paradossi ha il volto di un settantunenne, fondatore di un circolo di scrittori “Arcobaleno”, che spara a un primo ministro che visita la Casa della Cultura di ...

Da Abraham Lincoln a Robert Fico, quando la violenza prende di mira i vertici della politica - Da Abraham Lincoln a Robert Fico, quando la violenza prende di mira i vertici della politica - Le vittime della violenza politica in Italia e nel mondo, da Giulio Cesare ai Kennedy, da Shinzo Abe a Robert Fico ...

Attentato in Slovacchia. Spari al premier filorusso,. Fico è in fin di vita: catturato l’assalitore - attentato in Slovacchia. Spari al premier filorusso,. Fico è in fin di vita: catturato l’assalitore - Il figlio, raggiunto da un giornale slovacco, ha detto di non sapere assolutamente perché il padre abbia compiuto l’attentato ma ha detto che "non ... di migliaia di migranti sta arrivando in Europa".