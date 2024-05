Ancelotti vola alto sopra il dibattito tra giochisti e risultatisti Il Fatto

(Di giovedì 16 maggio 2024) IlQuotidiano elogia Carlo, l’italiano vincitore di un’altra Liga con il Real Madrid e finalista di Champions League contro il Borussia Dortmund. Per capire il valore dell’allenatore e dell’uomo, il quotidiano si affida alle parole dei colleghi di, italiani e non. Ma scrive anche il perchéè cosi amatottutto dai suoi avversari. Non è considerato un caposcuola come Sacchi e Guardiola, maha creato la sua scuola Scrive il: La conquista della Liga in netto anticipo e l’approdo alla finale di Champions contro il Borussia Dortmund hanno aggiunto non solo una nuova porzione di gloria, ma hanno rilanciato ilsul proprietario delcciglio più famoso del mondo. Standing ...

Standing ovation, Carle’ - Standing ovation, Carle’ - Pochi, pochissimi personaggi del calcio riescono, nel bene e nel male, a ottenere consensi unanimi, tipo percentuali bulgare: Carlo ancelotti è uno dei pochi eletti. La conquista della Liga in netto a ...

Floro Flores: “Conte Allenatore perfetto per il Napoli, è un tecnico ossessionato dai dettagli” - Floro Flores: “Conte Allenatore perfetto per il Napoli, è un tecnico ossessionato dai dettagli” - Floro Flores: ”Sono stato scettico sull’arrivo di Conte solo per la coesistenza eventuale con De Laurentiis. Per me sarebbe l’allenatore perfetto per il Napoli” Floro Flores, ex calciatore del Napoli ...

Firma al 100% al Real Madrid: lo ha chiesto Carlo Ancelotti a gran voce | L’attacco riparte da lui - Firma al 100% al Real Madrid: lo ha chiesto Carlo ancelotti a gran voce | L’attacco riparte da lui - Non solo Mbappé: sarà un Real Madrid ancora più forte nella stagione che verrà. Don Florentino accontenta ancelotti ...