Almeria-Barcellona - Liga | diretta t - streami -g, probabili formazi -ni, pronostici

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 16 maggio 2024)è una partita della trentaseiesima giornata dellae si gioca giovedì alle 21:30:oni,tv eng. Non ha corso particolari rischi, il, nel posticipo dell’ultima giornata con la Real Sociedad, sistemata grazie ai gol – uno per tempo – del teenager Lamine Yamal e del brasiliano Raphinha (2-0). Un successo che ha consentito alla squadra di Xavi di approfittare del passo falso del Girona e di riprendersi il secondo posto. È rimasto questo l’unico obiettivo dei blaugrana in una stagione complessivamente deludente. Yamal esulta con Raphinha – IlVeggente.it (Ansa)I catalani non sono riusciti a difendere il titolo vinto lo scorso anno, perdendo sia all’andata che al ...