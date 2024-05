Allegri manda via Giuntoli dalla festa per la Coppa Italia | video

(Di giovedì 16 maggio 2024) Che alla Juventus nelle ultime settimane, se non mesi, ci siano state grosse tensioni interne è cosa risaputa. tensioni esplose in maniera evidente al momento della premiazione e dei festeggiamenti dopo la vittoria nella finale di. Le telecamere hanno infatti ripreso l'allenatore bianconeroinvitare in maniera plateale il direttore sportivoad andarsene, come se lui non fosse parte del successo della squadra.

La Juve ntus ha vinto la Coppa Italia 2023-2024, ma nonostante questo sia il primo trofeo dopo tre anni a Torino non c'erano molti tifosi in piazza a celebrare il trofeo.Continua a leggere

Atalanta-Juventus, Chiesa senza freni: le parole sul rinnovo e su Allegri - Atalanta-Juventus, Chiesa senza freni: le parole sul rinnovo e su Allegri - Non ha segnato, ma con i suoi strappi ha comunque fornito il suo contributo al successo in coppa italia della Juventus ai danni dell’Atalanta. Federico Chiesa si gode il trionfo con vista sul futuro: ...

La delusione è alle spalle. Da oggi si pensa al Lecce - La delusione è alle spalle. Da oggi si pensa al Lecce - Non conosce sosta la settimana dell’ Atalanta. Messa in archivio la delusione per la finale di coppa italia di ieri sera, persa per 1-0 contro la Juventus (gol di Vlahovic al 4'), per i nerazzurri è ...

Coppa Italia, Allegri quasi alle mani nel post partita: il gesto è da non credere - coppa italia, Allegri quasi alle mani nel post partita: il gesto è da non credere - (Adnkronos) – Massimiliano Allegri contro Cristiano Giuntoli La Juve vince la coppa italia, con l’1-0 in finale contro l’Atalanta, ma i festeggiamenti sono caratterizzati dal… Leggi ...