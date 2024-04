Roma - le condizioni di Smalling e Lukaku in vista del Napoli

Mathias Olivera , terzino del Napoli , è sulla via del rientro per la gara interna contro la Roma : ecco le sue condizioni Il Napoli di Calzona si prepara alla sfida contro la Roma , probabilmente l’ultima chance per sognare un ritorno in Champions League. In vista della gara con i giallorossi, ... Continua a leggere>>

Un cittadino tunisino di 19 anni è stato trovato a terra incosciente e sanguinante dopo aver ricevuto una coltellata al fianco. E' accaduto intorno alla mezza notte in viale Palmiro Togliatti, altezza civico 940, in zona Quarticciolo. L'allarme è stato dato da un passante. Sul posto i carabinieri ...

Volo d'urgenza , nel pomeriggio di ieri 25 aprile, per riuscire a salvare la vita di una Bimba di Bari ricoverata all'ospedale Giov anni XXIII. Quando le condizioni della piccola sono precipitate la Prefettura di Bari ha allertato i militari dell'Aeronautica per accelerare il trasporto della ...

Trigoria, la rifinitura prima del Napoli: N'Dicka in gruppo – VIDEO - I giallorossi stano perfezionando gli ultimi dettagli in vista del match contro i partenopei fissato per domenica ...

Lazio-Hellas Verona: le ultimissime - Visualizzazioni: 9 La Lazio affronta l'Hellas Verona nel 34° turno di Serie A: le ultimissime sulle formazioni della sfida in programma allo Stadio Olimpico di roma. Obiettivi diversi con la stessa ne ...

Ultim'ora Napoli, un big salta la roma: le sue condizioni - Visualizzazioni: 3 Brutte notizie arrivano da Castel Volturno in vista dell'importante gara contro la roma di De Rossi per Calzona ed il suo Napoli. Piove sul bagnato per Francesco Calzona ed il suo N ...

