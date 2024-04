(Di sabato 27 aprile 2024) Montopoli Val d’Arno, 27 aprile 2024 – Undi 400 metri quadrati era statoin un vero e proprio deposito di. Dentro l’immobile, in via Meucci nella zona industriale di Fontanelle a Montopoli, erano stati stivatidi scarti tessili e altri(compresi materiali misti). Dopo l’intervento dei carabinieri del nucleo investigativo di polizia ambientale agroalimentare e forestale del gruppo carabinieri forestali di Firenze, con il supporto del nucleo carabinieri forestali di Pontedera, il sindaco del Comune di Montopoli, Giovanni Capecchi, ha firmato l’ordinanza destinata ai proprietari dell’immobile e ai responsabili dello stoccaggio abusivo, ordinando loro "la bonifica e la rimozione deie per il ripristino dello ...

capannone trasformato in discarica. Scoperti 640mila chili di rifiuti: nei guai quattro persone - Montopoli Val d’Arno, 27 aprile 2024 – Un capannone di 400 metri quadrati era stato trasformato in un vero e proprio deposito di rifiuti. Dentro l’immobile, in via Meucci nella zona industriale di ...

Continua a leggere>>