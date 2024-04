Serie A 2023 2024 - oggi e un anno fa | classifiche a confronto dopo 33 giornate

Il video con gli Highlights e i gol di Milan-Inter 1-2, match valido per la trentatreesima giornata di Serie A 2023/2024. E’ un derby infuocato perché in caso di vittoria i nerazzurri conquistano lo scudetto con annessa seconda stella: la sblocca Acerbi nel primo tempo in cui fioccano poi le occasioni da una parte e dall’altra, nella ripresa arriva il raddoppio di Thuram che chiude i giochi. L’ultima mezzora è caratterizzata dai tentativi del ... (sportface)

La Virtus Bologna batte 83-73 la Pallacanestro Reggiana nel posticipo della ventottesima giornata della stagione regolare della Serie A. Dopo la vittoria contro Cremona in campionato e i due impegni nel play-in di Eurolega a Istanbul contro l’Efes e a Vitoria contro il Baskonia (chiuso con una sconfitta), la squadra di coach Banchi aggancia l’Olimpia Milano a quota 20 vittorie in classifica, mentre gli uomini di Priftis trovano il tredicesimo ... (sportface)

Le Probabili formazioni di Udinese-Roma, match valevole per la trentaduesima giornata di Serie A, 2023/2024 ma con una particolarità: la partita è stata interrotta domenica scorsa al 72? per il malore occorso ad Evan Ndicka, difensore giallorosso ricoverato ad Udine dopo uno pneumotorace. Il difensore è già stato ricoverato e sta meglio. E adesso Udinese-Roma sarà recuperata dall’1-1. Diciotto minuti più recupero da giocare. Le squadre potranno ... (sportface)

Le Pagelle di Roma-Bologna 1-3 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la trentatreesima giornata di Serie A 2023/2024. Allo stadio Olimpico i felsinei trovano una vittoria roboante in casa di una diretta concorrente in gran forma e così facendo riescono davvero a compiere un passo forse decisivo per la qualificazione alla prossima Champions. Nel primo tempo segnano El Azzouzi con una splendida bicicletta e poi anche ... (sportface)

