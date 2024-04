Il centrodestra va Trionfo di Bardi - Meloni | conferma per nostre politiche

(Di lunedì 22 aprile 2024) Vitoconquista il secondo mandato da presidente della Basilicata staccando lo sfidante Piero Marrese di un'abbondante percentuale a doppia cifra. Sono le 20 di lunedì quando il presidente appoggiato dal, con Italia viva e Azione, dichiara la vittoria: "In attesa di un dato più vicino a quello definitivo - fa sapere tramite nota - si delinea a ogni modo una vittoria chiara della nostra coalizione". Lo spoglio procede a rilento, in cinque ore viene scrutinato un quarto delle sezioni, ma tanto basta al candidato lucano delper avere la certezza della vittoria che lo vede, con 173 sezioni scrutinate su 682, al 56,41% delle preferenze, con Marrese fermo al 41,56%. A stretto giro arriva la telefonata di congratulazioni dello sfidante e poi i complimenti dei leader a cominciare dalla presidente del ...

L'Aquila - I primi dati sulle PREFERENZE emersi dalle elezioni regionali in Abruzzo consolidano le previsioni di un successo senza precedenti per il CENTRODESTRA , con tre candidati che spiccano per il loro straordinario consenso popolare. Mario QUAGLIERI di Fratelli d'Italia, Roberto SANTANGELO di Forza Italia ed Emanuele IMPRUDENTE della Lega si confermano come autentici " RECORDMAN " di PREFERENZE . leggi tutto (abruzzo24ore.tv)

Il governo Meloni consolida i propri consensi e si mette alle spalle l'inciampo in Sardegna. Todde a parte, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega non hanno mai sbagliato un'elezione nell'ultimo anno e mezzo. Conte e Calenda: effetti contrari (ilgiornale)

