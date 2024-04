Blinken a Gantz | non estendere conflitto

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 22 aprile 2024) 6.01 Il segretario di Stato americanoha parlato con il ministro israeliano membro del gabinetto di guerra Bennye con il ministro della Difesa Yoav Gallant. Il capo della diplomazia Usa "ha sottolineato l'impegno degli Usa per la sicurezza di Israele e ha discusso le misure per aumentare gli aiuti umanitari salvavita ai civili palestinesi a Gaza, la necessità di un cessate il fuoco immediato che garantisca il rilascio degli ostaggi e ulteriori misure per ridurre al minimo i danni ai civili".