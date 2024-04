I 12 migliori Pinot Grigio al di sotto di 20 euro scelti dal Gambero Rosso

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 21 aprile 2024) Erano gli inizi degli anni '60. Sugli scaffali delle enoteche e sulle carte dei vini dei ristoranti iniziò ad affacciarsi, prima timidamente, poi sempre con maggiore sicurezza, un bianco a base di un vitigno che fino ad allora nessuno aveva preso troppo in considerazione. Il merito fu di Santa Margherita e quel vino era il. Il successo fu incredibile è durò per decenni, tanto che potremmo considerare quel vino una delle prime "mode" vinicole davvero strutturate nel nostro Paese. A circa sessant'anni di distanza dobbiamo riconoscere a questa casa vinicola, oggi un colosso presente con le sue aziende in diverse regioni d'Italia, il merito di aver avviato un rinnovamento nel modo di fare e proporre vino. Ma soprattutto, è un dato di fatto che, sull'onda di quel successo, in Veneto, Friuli Venezia Giuliae Alto Adige ci fu una corsa ...