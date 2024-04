Bayer Leverkusen | la favola della squadra imbattibile | primo titolo in Bundesliga

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 15 aprile 2024), 15 aprile 2024 – Non è più il ‘Neverkusen’. Domenica è stata una giornata storica per il calcio tedesco e soprattutto per il. La societàRenania-Vestfalia si è laureata per la prima volta dalla fondazione avvenuta nel 1904 campione di Germania. Ilha interrotto il lungo dominio deln Monaco che durava dal 2013 (undici titoli consecutivi fino ad arrivare ai 33 totali). Laguidata dall'allenatore Xabi Alonso si è assicurata ildei tre titoli possibili in questa stagione vincendo contro il Werder Brema per 5-0 nella 29esima giornata di campionato. Autore di una tripletta Florian Wirtz. Ad aprire il tabellino Victor Boniface su rigore dopo venticinque minuti e Granit ...