Monaco rincuora Sinner | “Si fida troppo | se fosse stato Rune…Vedo il declino di Djokovic | è stufo”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 aprile 2024) Nel nuovo appuntamento con TennisMania sul canale YouTube di OA Sport condotto da Dario Puppo, l’ospite di oggi, Guido(commentatore di Eurosport) ha commentato quanto avvenuto nelle semifinali del Masters 1000 di Montecarlo, con Stefanos Tsitsipas che ha beffato Jannike ora se la vedrà in finale contro Casper Ruud che ha sgambettato Novak. Il commento non può non iniziare dal clamoroso errore di arbitra e giudice di linea che non hanno visto un doppio fallo nettissimo di Tsitsipas che avrebbe potuto portareavanti 4-1 con due break nel terzo set. “L’errore vale un punto e determina parecchio. La classica situazione nella quale può decidere non dico un match intero, ma almeno al 99%. Jannik poi ha avuto ancora chance di vincere, poi sono arrivati i crampi penso perché ha preferito tenersi ...