Jorginho chiama Italia | possibile ritorno in Serie A per l’ex Napoli

Jorginho Juve, gli agenti sondano il ritorno in Italia: contatti con Giuntoli - Gli agenti di Jorginho da un lato stanno trattando il rinnovo del contratto in scadenza a giugno con l’Arsenal. Dall’altro stanno sondando un eventuale ritorno in Italia e in questo senso avrebbero ...juventusnews24

Nuovo allenatore e regista alla Pirlo: restyling Juventus a costo zero - La Juventus è in pole per Jorginho in vista del calciomercato estivo. I contatti tra la dirigenza bianconera e l’entourage del centrocampista sono già avviati, come confermato da calciomercato.com.juvelive

Affare da 64 milioni di euro: la Juventus non sta più nella pelle - La Juventus sta progettando il mercato per l’estate, in proiezione di una stagione molto impegnativa che vedrà, salvo clamorose sorprese, i bianconeri tornare in Champions League. Tuchel (Lapresse) – ...juvelive