Supercoppa Serie C 2024 | regolamento | calendario | partecipanti e quando si gioca

(Di venerdì 12 aprile 2024) Ci siamo, si avvicina ladi: ecco allora di seguito il, il, le tre squadrea questo torneo di fine stagione esicon le tre partite che vedranno coinvolte Mantova, Cesena e Juve Stabia, vale a dire le tre vincitrici dei gironi A, B e C dellaC e dunque prime tre promosse tramite regular season. Si tratta della ventiquattresima edizione della competizione, queste tutte le indicazioni sul format, così come decise dalla Lega Pro. Sarà Sky Sport a trasmettere, con streaming anche su NOW, le tre partite in questione in diretta pay esclusiva.E FORMAT – Le tre squadre saranno raggruppate in un “Girone a 3” all’interno del quale si ...

Serie C, il calendario della 36^ giornata su Sky: le partite e gli orari - 36^ giornata del campionato di Serie C: tutte le gare della stagione saranno live su Sky e in streaming su Now per il biennio 2023-25: 1.143 partite in esclusiva nazionale e 48 partite in co-esclusiva ...sport.sky

Pagina 6 | "I difensori italiani più forti di sempre": c'è tanta storia Juve in classifica - La rivista inglese Fourfourtwo ha selezionato i migliori tra terzini, centrali, stopper e liberi: "Il calcio italiano è da sempre sinonimo dell'arte di difendere" ...tuttosport

Una rivalità infuocata. Pielle-Fabo, ci risiamo - Quello di domenica al Modigliani Forum di Livorno sarà il quinto scontro diretto fra Fabo Montecatini e Pielle Livorno. Da quando il club di Andrea Luchi è approdato in Serie B, a parte i rivali citta ...lanazione