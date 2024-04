El Turco | la serie con Can Yaman su Disney Plus è stata cancellata?

(Di lunedì 8 aprile 2024)tv Elcon CanUn’ombra di incertezza aleggiava sul futuro della“El”, con protagonista Can, che doveva approdare su. La giornalista turca Birsen Altunta? aveva infatti lanciato l’indiscrezione che la piattaforma digitale avrebbe interrotto gli accordi per la distribuzione di alcuneturche, tra cui proprio “El”. Tuttavia, la situazione è cambiata. Nonostante la cancellazione da parte di, la“El” vedrà comunque la luce. La conferma è arrivata dai profili Instagram di Cane della casa di produzione Ay Yapim, che hanno pubblicato la prima ...

?brahim Çelikkol è l'attore turco noto in Italia per il ruolo di Hakan in Terra Amara , ecco chi è e cosa sappiamo di lui. ?brahim Çelikkol è tra i protagonisti maschili di Terra Amara , la popolare ... (movieplayer)

Turco-Juve, avanti insieme: primo contratto da professionista - Il talento classe 2005 dalla squadra Primavera si lega in maniera importante ai bianconeri dopo una grande stagione ...tuttosport

Perché il campionato Turco è precipitato nel caos - Shock in Turchia, il club Turco durante una partita di Supercoppa ha lasciato per protesta il terreno di gioco: il motivo La situazione in casa Fenerbahce non è delle più semplici, con il club Turco c ...informazione

Un posto al sole: Niko, con Valeria le cose si fanno più serie. E Manuela - Nuovi amori (ma anche nuovi dispiaceri e rinnovate consapevolezze) saranno di scena la prossima settimana a Un posto al sole, con uno dei personaggi principali che sembra aver finalmente trovato una s ...msn