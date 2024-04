Grande Fratello | Federico Massaro parla di Vittorio e Beatrice | poi manda una frecciatina a Greta

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 6 aprile 2024) I concorrenti del reality show di Alfonso Signorini, sono tornati a casa e stanno rispondendo ai fan rivelando alcuni retroscena dei rapporti con i coinquilini. Ilha concluso la sua stagione, e per alcuni concorrenti è giunto il momento di fare bilanci, con la speranza che il programma abbia dato un impulso alle loro carriere nella vita reale. Di recente,ha risposto sui social media a alcune domande dei suoi follower, raccontando i suoi rapporti con alcuni ex coinquilini. Le aspettative dopo la fine del reality show All'interno della Casa più spiata d'Italia, alcuni concorrenti si chiedevano come sarebbe stata la loro vita dopo la fine del programma. Ad esempio, Anita Olivieri si interrogava se sarebbe stato possibile mangiare al ristorante …