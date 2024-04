Bridgerton 3 sarà bollente | la richiesta di Nicola Coughlan | “Una versione senza sesso per i miei genitori”

Bridgerton 3: curiosità, anticipazioni, uscita e data ufficiale: Assieme a lei ci sarà Colin Bridgerton , amico storico di Penelope di cui in realtà è segretamente innamorata, nonché terzogenito della famiglia Bridgerton. La nuova stagione sarà divisa in due parti.

Oceania 2: Vaiana è più adulta nella prima foto, che conferma il ritorno di Auli'i Cravalho e Dwayne Johnson: Il sequel sarà scritto e diretto da David G. Derrick Jr., che ha lavorato come story artist per l'... creatrici di The Unofficial Bridgerton Musical . Non è previsto il ritorno di Lin - Manuel Miranda ,...