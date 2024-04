Karate | tornano i Campionati Italiani Juniores al PalaPellicone di Ostia

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 3 aprile 2024), 3 aprile 2024 – Stanno tornando aldiLido idi kata e kumite. La competizione si svolgerà dal 5 al 7 aprile e vedrà protagonisti ben oltre 900 atleti e centinaia di società da tutta Italia. In palio ci saranno 15 titoli di campionitra kata (2) e kumite (13). Ilsarà aperto al pubblico. E ci sarà la diretta streaming di tutto il torneo sulla sezione Livestream di fijlkam.it. Il programma di gara – fijlkam.it venerdì 5 – kata maschile e femminile – 14:00-19:00 sabato 6 – kumite (F-48, 59, +74kg e M-61, 68, 76, +86kg) – 8:30-21:30 domenica 7 – kumite (F-53, 66, 74kg e M50, 55, 86kg) – 9:00-17:30 In ogni giornata ci saranno eliminatorie, ripescaggi, finali e premiazioni per ...