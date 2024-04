Firenze | la figlia di Verdini patteggia un anno di pena per tentata truffa ai danni di una badante

(Di mercoledì 3 aprile 2024)e falsità materiale commessa dal privato: queste le accuse a carico di Dilettadell’ex senatore Denis, che oggi – 3 aprile – hato undi reclusione davanti al gip del tribunale del lavoro di, Agnese Di Girolamo. Un processo nato da una vicenda scoperta da Le Iene, e ricostruita dal Corriere fiorentino, che risale al 2016. In quell’, unadi nome Mariana, in Italia da 17 anni, decide di prendere provvedimenti contro le figlie di una signora, che non avrebbero pagato per il suo lavoro di assistenza all’anziana. Decide di chiedere dunque assistenza a Diletta, che avrebbe millantato di essere un’avvocata. E non sarebbe stata l’unica bugia rifilata a ...

