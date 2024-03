Pasta con le sarde | un piatto semplice ma buonissimo!

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di domenica 31 marzo 2024) Lacon leè una ricetta tradizionale della cucina siciliana, con variazioni a tema a seconda della provincia, della città e addirittura del paesino. Come usanza vuole, infatti, ogni famiglia ha i suoi ingredienti segreti per cucinarla. Bucatini o fettuccine,, uvetta, pinoli, finocchietto, cipolla, acciughe, zafferano, queste sono le fondamenta, poi ognuno aggiunge un tocco personale per “costruirla” e impreziosirla come preferisce. Il sapore è paradisiaco, profuma di mare, di campagna assolata, di vento caldo. È piuttostoda preparare. Con le dosi riportate, otterremo due porzioni. Possiamo moltiplicarle a piacere in maniera proporzionale per soddisfare più persone. Per un tocco in più possiamo grattugiare del pane stantio e tostarlo in padella con sale, aglio e olio per poi spolverarlo ...