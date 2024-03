La principessa Victoria rappresenta la Svezia all’evento NATO

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Lunedì 11 marzo laereditariahato laad un evento storico per il suo Paese. La, infatti, si è recata a Bruxelles per celebrare l’ingresso dellanella, innza di suo padre, il re Carl Gustaf, che si trovava in visita di stato in Messico. L’erede al trono ha raggiunto una congregazione formata da altri dignitari svedesi presso il quartier generale dellaper l’alzabandiera simbolico. Come era stato preannunciato da tempo, anche la bandiera dellasi è unita a quelle degli altri Paesi membri della. L’alzabandiera, a cui ha assistito ladi...