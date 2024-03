Camera di commercio italo-tedesca | l’interscambio tra i due Paesi registra il secondo valore più alto di sempre

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Ladi-Germanica (AHK Italien) ha presentato oggi i dati di interscambio commerciale-tedesco 2023, con approfondimenti territoriali, settoriali e relativi al contesto internazionale e macroeconomico. Secondi i dati Istat, la Germania rimane il nostro principale partner economico, sia in termini di export (74,6 miliardi) sia di import (89,7 miliardi), con una partnership complessiva che nel 2023 ha raggiunto ildi 164,3 miliardi. Si rileva così un calo del 3,7% dell’export e dell’1,4% per l’import, con una diminuzione della partnership commerciale pari al 2,5% rispetto al 2022. Anche per il 2023, il distacco della Germania rispetto al nostropartner commerciale, la Francia, resta netto, con ben 54 miliardi di differenza. “Pur ...

