Furgone come ariete per sfondare la pelletteria | bottino di borse e valigie griffate

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di domenica 10 marzo 2024) Colpo da commando in Valdarno: ladri in fuga con unda migliaia di euro Ancora una volta le aziende valdarnesi dinel mirino dei ladri. Giovedì scorso, a tarda notte, una banda di malviventi ha messo a segno un clamoroso furto nell’area industriale di Bomba nel territorio di Cavriglia. Il commando, composto da almeno cinque persone, ha utilizzato due furgoni rubati per sbarrare le due vie di accesso alla fabbrica presa di mira, mentre un terzo complice a bordo di un altro veicolo ha sfondato il cancello di ingresso e penetrato all’interno dei locali. In pochi minuti, i ladri hanno caricato su un quarto“prelevato” dal parcheggio del vicino centro cottura un ingentediper un valore di diverse migliaia di ...