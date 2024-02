Lecce-Inter | le pagelle di CM | Sanchez torna Maravilla e Frattesi domina | male Baschirotto

(Di domenica 25 febbraio 2024)0-4Falcone 6: non può nulla sulle reti concesse in modo agevole dai suoi compagni, anzi limita il passivo in un p...

L'Inter batte 4-0 il Lecce al via del Mare e continua la sua marcia solitaria in testa alla classifica. Dopo 26 giornate, e con una partita da recuperare, i ... (quotidiano)

Serie A: Lecce-Inter 0-4: (ANSA) - ROMA, 25 FEB - L'Inter batte 4-0 il Lecce al via del Mare e continua la sua marcia solitaria in testa alla classifica. Dopo 26 giornate, e con una partita da recuperare, i nerazzurri hanno 66 ...sport.tiscali

L'Inter cala il poker a Lecce. Nerazzurri implacabili (anche col turnover): L'Inter passeggia 4-0 al Via del Mare contro il Lecce, nella sfida valida per il 26° turno di Serie A. Tutto facile per la squadra di Inzaghi, che torna a +9 sulla Juventus, vittoriosa 3-2 nel lunch ...ilgiornale

Serie A: Inter implacabile 4-0 a casa del Lecce: L’Inter si impone per 4-0 sul Lecce al "Via del Mare" e rimanda a -9 la Juve grazie alla doppietta di Lautaro e alle reti di Frattesi e De Vrij. Dopo un primo tempo equilibrato, nella ripresa non c'è ...gazzettadiparma