Monza | minaccia di bruciare la casa di due anziani per un debito di 100 euro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 15 febbraio 2024), 15 febbraio 2024 – "Vi brucio la!". Nella mattina di domenica, intorno alle 8.15, la centrale operativa della Questura diha inviato un equipaggio della Squadra Volanti in via Monviso a, in quanto è stato segnalato un soggetto che, presentatosi sotto l’abitazione delle vittime, leva di bruciar loro la. Giunti sul posto, gli agenti hanno identificato immediatamente il figlio, che si trovava in compagnia di un ragazzo di 34 anni che, non curante della presenza della polizia di Stato, con fare spavaldo e irriverente,va duesignori diloro lase non avessero immediatamente saldato ildel figlio. Gli agenti hanno immediatamente ...