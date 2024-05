Summit per il clima del Vaticano, anche la Santa Sede suona l’allarme - summit per il clima del vaticano, anche la Santa Sede suona l’allarme - “Non c’è più tempo: mentre il riscaldamento globale corre verso il paventato traguardo dell’1,5 gradi in più entro la prima metà del 2030, gli effetti sono già evidenti e affliggono gravemente porzion ...

CEI, IN VATICANO AL VIA ASSEMBLEA GENERALE - CEI, IN vaticano AL VIA ASSEMBLEA GENERALE - Roma, 20 mag – Da oggi a giovedì si tiene in vaticano, presso l’Aula del Sinodo, la 79ma Assemblea generale della CEI che si aprirà oggi, alle 16, con l’intervento di Papa Francesco a cui seguirà l’in ...

La transizione passa per le città. Il summit vaticano lo riconosce - La transizione passa per le città. Il summit vaticano lo riconosce - “Passare dalla crisi climatica alla resilienza climatica”, intorno a questa sfida sono stati convocati la scorsa settimana in vaticano i più importanti scienziati con sindaci e governatori da ogni ...