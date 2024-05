Movida selvaggia a Milano - al via l’ordinanza | le zon - gli orari e le nuove regole

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 20 maggio 2024), 20 maggio 2024 – Al via, stasera, a, la stretta sullain dodici zone della città, quelle a più alta concentrazione di locali come i Navigli e la Darsena. Entra in vigore oggi e lo sarà fino al 4 novembre l'ordinanza del Comune che limita l'o di utilizzo dei dehors e dei plateatici e impone il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche per l'asporto dopo la mezzanotte. Si tratta del provvedimento che aveva scatenato polemiche alcune settimane fa per il presunto divieto del gelato d'asporto poi smentito dal Comune.SUI NAVIGLI DARSENA COLONNE SAN LORENZO Le zone Le aree interessate sono Nolo, Lazzaretto, Melzo, Isola, Sarpi, Cesariano, Arco della Pace, corso Como/Gae Aulenti, Garibaldi, Brera, ...