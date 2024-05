Giubileo 2025 | gli impatti su Roma

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di lunedì 20 maggio 2024) Ilrappresenta un evento di portata globale che attirerà milioni di pellegrini e visitatori a, portando con sé significative implicazioni per la città. Questa celebrazione religiosa, ricca di storia e tradizione, non solo ha un profondo significato spirituale, ma agisce anche come un potente motore di cambiamento e sviluppo urbano. Il, infatti, è un’opportunità per riflettere sulla propria fede e per partecipare a rituali e cerimonie che rafforzano il senso di comunità e appartenenza. Organizzare un evento di tale portata richiede uno sforzo coordinato tra il Vaticano, le autorità cittadine e numerose organizzazioni e volontari. L’afflusso previsto di oltre 32 milioni di persone nella capitale italiana implicherà un imponente piano logistico e infrastrutturale, necessario per garantire la ...