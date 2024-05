(Di lunedì 20 maggio 2024) Centinaia di allevamenti che non riescono più a sfamare i propri animali per la mancanza die foraggio bruciato dalla siccità, con il serio rischio di vederli morire. E' ormai drammatica la situazione nelle campagne delladove è arrivato il primo carico del milione e mezzo di chili di fieno donati da, Consorzi Agrari d'Italia, Bonifiche Ferraresi, Associazione italiana allevatori e Fedama - Federazione delle Associazioni Nazionali di Razza per dare un aiuto alledell'isola, letteralmente in ginocchio a causa della siccità. Il foraggio viene trasportato e distribuito nelle aziende più in difficoltà – sottolinea- ma è solo un aiuto parziale che non potrà da solo salvare mucche e pecore ormai allo stremo in tutta la regione, a partire dalle zone interne, ormai ...

Palermo, 16 aprile 2024 - Siccità , in Sicilia i numeri sono drammatici. Se non pioverà, centinaia di migliaia di persone sono a rischio razionamento , acqua dimezzata negli invasi. Conseguenze dunque pesantissime non solo per gli usi potabili ma ...

La scarsità idrica in Sicilia ha già raggiunto livelli preoccupanti per il 2024, tanto che molti invocano lo stato di emergenza e vari divieti sono stati imposti ai cittadini, per limitare lo sperpero idrico (per esempio annaffiare le piante o ...

Sicilia, Coldiretti lancia l'allarme: "Stalle senza acqua né cibo" - sicilia, Coldiretti lancia l'allarme: "Stalle senza acqua né cibo" - Centinaia di allevamenti che non riescono più a sfamare i propri animali per la mancanza di acqua e foraggio bruciato dalla siccità, ...

Siccità, Barbagallo contro le dispersioni idriche: “Chiediamo lo stato di emergenza per le campagne” CLICCA PER IL VIDEO - Siccità, Barbagallo contro le dispersioni idriche: “Chiediamo lo stato di emergenza per le campagne” CLICCA PER IL VIDEO - La Camera ha approvato un Odg a firma di Anthony Barbagallo, che impegna il governo a finanziare i ventisette progetti individuati dal commissario straordinario per la siccità per un importo di 829 mi ...

Coldiretti, è sos in Sicilia per centinaia di stalle senza acqua - Coldiretti, è sos in sicilia per centinaia di stalle senza acqua - Centinaia di allevamenti che non riescono più a sfamare i propri animali per la mancanza di acqua e foraggio bruciato dalla siccità, con il serio rischio di vederli morire. (ANSA) ...