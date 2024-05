I look di Diletta Leotta - liberi e senza limiti

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 20 maggio 2024) Ché poipotrebbe andare in onda non dico in pigiama, ma anche in tuta oversize e resterebbe la donna più sexy che la tivù italiana abbia mai avuto. Qualcuno, per carità, glielo faccia sapere. Invece ogni volta che entra in campo piovono critiche, chiacchiere e post crudeli sui suoi outfit spericolati: dalla pin up alla cubista passando per la cheerleader li ha provati un po’ tutti finendo per innervosire perfino gli uomini. Ma poichése ne frega e l’Italia non è l’Iran (addio, Raisi), al pre-partita di ieri sera su Dazn e poi alla festa per lo scudetto dell’Inter a San Siro si è presentata vestita come si vestirebbe oggi la sua figlia adolescente se ne avesse fatta una a 15 anni (ne ha solo 32): con un body trasparente marrone super sgambato che lasciava intravedere non solo il reggiseno nero sotto, ma ...