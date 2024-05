(Di lunedì 20 maggio 2024) Custodisce migliaia di porcellana e maiolica degli ultimi tre secoli Nuovo capitolo nella storia deldi Sesto Fiorentino che custodisce migliaia d oggetti di porcellana e maiolica degli ultimi tre secoli: è stato consegnato il cantiere per dare il via alladell'edificio che lo ospita, chiuso dal maggio del 2014 in seguito

Museo Ginori verso la riapertura, al via i lavori di ristrutturazione - museo ginori verso la riapertura, al via i lavori di ristrutturazione - Nuovo capitolo nella storia del museo ginori di Sesto Fiorentino che custodisce migliaia d oggetti di porcellana e maiolica degli ultimi tre secoli: è stato consegnato il cantiere per dare il via alla ...

Al via i lavori per far rinascere il Museo Richard Ginori di Sesto Fiorentino - Al via i lavori per far rinascere il museo Richard ginori di Sesto Fiorentino - Al via i lavori per il riallestimento del museo ginori, chiuso dal maggio del 2014 in seguito al fallimento della Richard-ginori spa e dal 2017 proprietà demaniale, affidata alla Direzione regionale m ...

Giornata nazionale delle dimore storiche: quelle visitabili in Toscana e Arezzo. La mappa - Giornata nazionale delle dimore storiche: quelle visitabili in Toscana e Arezzo. La mappa - Si apriranno domenica 26 maggio le porte delle oltre 100 dimore storiche private della Toscana. Un enorme museo diffusoche, in occasione della Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche ...