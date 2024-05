Inter - perché il fondo Oaktree prenderà il posto di Zhang Da Marotta a San Siro | cosa può succedere dopo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 20 maggio 2024) La consegna del trofeo di campioni d’Italia è avvenuta giusto in tempo: da mercoledì 22 maggio l’di Stevennon esisterà più, salvo incredibili colpi di scena dell’ultimo minuto. Il club passerà in mano alcaliforniano. Un terremoto societario che arriva immediatamentela sbornia nerazzurra per la vittoria dello scudetto e la conquista della seconda stella, ma che non è certamente imprevisto. Tanto che, stando a quanto trapela, tutto è pronto per garantire la continuità gestionale sia in ambito economico sia in ambito sportivo, con la conferma di Beppe. Maè costretto a perdere il controllo dell’e il club nerazzurro finirà nelle mani di? E ...