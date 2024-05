(Di lunedì 20 maggio 2024) Un investimento di 3,6 milioni di euro per realizzare una nuova sezione capace di trattare oltretonnellate all’anno dinon pericolosi, da trasformare in energia, in ottica di efficientamento, autoconsumo e autosufficienza energetica. È il progetto di Cap Evolution, la società di Gruppo Cap che opera nei settori Waste, Wastewater ed Energy,

Sostenibilità, Cap: "Depuratore Rozzano valorizzerà 100mila t di rifiuti liquidi" - Sostenibilità, Cap: "Depuratore Rozzano valorizzerà 100mila t di rifiuti liquidi" - Un investimento di 3,6 milioni di euro per realizzare una nuova sezione capace di trattare oltre 100mila tonnellate all’anno di rifiuti liquidi non pericolosi, da trasformare in energia, in ottica di ...

Ampliamento discarica, Ecoeternit ricorre al Tar di Brescia contro la bocciatura di Regione (e Provincia) - Ampliamento discarica, Ecoeternit ricorre al Tar di Brescia contro la bocciatura di Regione (e Provincia) - L’insediamento si estende su una superficie complessiva di oltre 100mila metri quadrati e può recuperare un massimo di 300mila tonnellate all’anno di rifiuti come scarti di ghiaia, mattoni, mattonelle ...

I NUMERI DEL TURISMO/ Il contributo a occupazione e Pil mentre l’overtoursim divide - I NUMERI DEL TURISMO/ Il contributo a occupazione e Pil mentre l’overtoursim divide - Il turismo continua a essere cruciale per l'economia italiana, ma vi sono ancora tante mete che sono colpite dell'overtourism ...