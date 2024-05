Concorsi scuola 2024 - convocazioni prova orale AGGIORNATO

Pubblicata l'ordinanza per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze per il biennio 2024 -2026. Istanze a partire d alle 12:00 del 20 maggio . L'articolo Domanda GPS 2024 , video guida in diretta. Tutorial passo dopo passo . ...

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha emesso l'Ordinanza Ministeriale 88 del 16 maggio 2024 , accompagnata dal relativo alle gato, che stabilisce le procedure per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto e per il ...

Pubblicata l'ordinanza per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze per il biennio 2024 -2026. Istanze a partire d alle 12:00 del 20 maggio . L'articolo DIRETTA | Domanda GPS 2024 , video guida in DIRETTA . Tutorial passo dopo ...

Mostra Mercato del libro: un fiume di “grazie” dalla Scuola Leopardi di Senigallia - Mostra Mercato del libro: un fiume di “grazie” dalla scuola Leopardi di Senigallia - GRAZIE, GRAZIE, GRAZIE a tutti coloro che hanno partecipato alla “Mostra Mercato del libro” organizzata dalla scuola Leopardi, sabato 18 maggio 2024 presso Piazza Manni a Senigallia. GRAZIE al Comune ...

Tutti i numeri della Scuola comunale di musica Puccini a Città di Castello - Tutti i numeri della scuola comunale di musica Puccini a Città di Castello - scuola di musica fra hi-tech e tradizione secolare. 195 iscritti di 25 allievi delle scuole primaria di La Tina e 14 di Lerchi, 26 docenti per 140 corsi di cui ...

Al via la 1à edizione del Premio Ilaria Barone alla scuola di Polizia di Nettuno - Al via la 1à edizione del Premio Ilaria Barone alla scuola di Polizia di Nettuno - Al via a Nettuno, presso la scuola per Ispettori di polizia, al Premio Ilaria Baroni, un concorso per l'assegnazione di Borse di studio ...