Roma, 20 mag. (askanews) – Il giorno dopo, in Iran , è quello delle conferme. Ieri lo schianto dell’elicottero in una zona impervia dell’Azerbaigian orientale. Oggi l’annuncio del governo: il presidente Ebrahim Raisi è morto. La Repubblica ...

Morte Raisi, le condoglianze dell'Ue - Morte raisi, le condoglianze dell'Ue - "L'Ue esprime sincere condoglianze per la morte del presidente iraniano raisi e del ministro degli esteri Abdollahian nonché di altri membri della loro delegazione e dell'equipaggio in un incidente in ...

Khamenei: triste per Raisi, "onorevole" - Khamenei: triste per raisi, "onorevole" - "Profondo dolore e rammarico" per la morte del presidente iraniano raisi da parte della Guida suprema dell'Iran, Khamenei. Ha definito raisi "competente" e "onorevole" e "ha lavorato in modo ...

Il presidente dell’Iran Raisi è morto in un incidente aereo, con lui anche il ministro degli Esteri. Aperta un’inchiesta. Martedì i funerali - Il presidente dell’Iran raisi è morto in un incidente aereo, con lui anche il ministro degli Esteri. Aperta un’inchiesta. Martedì i funerali - Nominato nuovo ministro degli esteri – Ali Bagheri Kani è il nuovo ministro degli Esteri ad interim dell’Iran, dopo la morte del capo della diplomazia di Teheran Hossein Amir-Abdollahian ...