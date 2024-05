"Chi non è mai stato fan di Bud Spencer ha qualche problema. È stato infatti lui il primo supereroe insieme a Terence Hill. Sia che fossero fuorilegge o poliziotti erano sempre dalla parte dei più deboli, erano i moderni Batman e Superman. E per ...

Un videogioco del Marvel Cinematic Universe sarebbe in lavorazione - Un videogioco del Marvel Cinematic Universe sarebbe in lavorazione - L'MCU sarebbe pronto a conquistare anche i videogiochi con un titolo dedicato, secondo le ultime indiscrezioni di un affidabile insider.

Un giorno da supereroe: come fare per visitare la villa di Edna Mode, la stilista de Gli Incredibili - Un giorno da supereroe: come fare per visitare la villa di Edna Mode, la stilista de Gli Incredibili - Insieme a un team di designer si andrà alla ricerca del proprio superpotere, selezionando tessuti e accessori essenziali per un costume da supereroe customizzato. In cucina, inoltre, sarà disponibile ...

Richard Linklater su Hollywood: “Ormai ci sono solo personaggi senza sesso e supereroi senza genitali” - Richard Linklater su Hollywood: “Ormai ci sono solo personaggi senza sesso e supereroi senza genitali” - Il regista Richard Linklater lamenta il fatto che Hollywood abbia iniziato a creare personaggi senza sesso e supereroi senza genitali.