(Di lunedì 20 maggio 2024) Hanno prodotto accessori per auto private e inquinanti, fino a quanto un fondo finanziario non ha chiuso la. Oggi sognano di riprendersi quegli spazi e trasformarli in un'alternativa ecologica. Hanno tutto pronto: i soldi, una proposta di legge e la volontà. Ma per ora la Regione Toscana tace.

Il sole, a Monza, tramonta nel raggio di poco più di un chilometro . Lo fa adagiandosi sull’acuto di un fischietto, sui decibel delle urla motivazionali degli allenatori, o per un gol in partitella di futuri campioni, che a quell’ora corrono per ...

Il sogno degli operai ex GKN: “Riprendersi la fabbrica per produrre biciclette e pannelli” - Il sogno degli operai ex GKN: “Riprendersi la fabbrica per produrre biciclette e pannelli” - Hanno prodotto accessori per auto private e inquinanti, fino a quanto un fondo finanziario non ha chiuso la fabbrica. Oggi sognano di riprendersi quegli spazi e trasformarli in un'alternativa ecologic ...

Dalla Guinea alle Marche con un sogno nel cassetto: aprire un locale dove insegnare il Corano - Dalla Guinea alle Marche con un sogno nel cassetto: aprire un locale dove insegnare il Corano - Dalla Guinea a Corridonia con un sogno nel cassetto: aprire un locale dove poter insegnare ... Ha appena 30 anni e fa l’operaio in una vetreria, ma quando non è in fabbrica dedica il suo tempo ad ...

L'Accademia del San Carlo di Napoli, nella fabbrica del belcanto - L'Accademia del San Carlo di Napoli, nella fabbrica del belcanto - Ora il sogno è esibirmi qui sulle orme di cantanti come Bruson, Cappuccilli, Salsi.... Come appassionato e napoletano considero questo teatro un tempio sacro, e l'Accademia mi consente di sperare in ...