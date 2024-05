Matrimonio - figli e amici a fianco | i sogni degli adolescenti italiani non sono quelli che pensate

(Di lunedì 20 maggio 2024) Il nuovo report ISTAT ha dipinto lo stato di benessere di bambini e ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 19 anni per il 2023. Ne è uscito un quadro fatto diper il futuro, come ile iin giovane età ma anche di paura per la situazione economica italiana, che porta i giovanissimi a sognare l'America.

Chico Forti , l'ex produttore televisivo italiano condannato all'ergastolo negli Stati Uniti, è arrivato oggi in Italia dopo 25 anni di reclusione in Florida. Al suo fianco, durante...

Maria Teresa Ruta scortata dai vigili per arrivare in chiesa al matrimonio fra la figlia Guenda Goria e il neo marito Mirko Gancitano. La conduttrice bloccata dai fan che chiedevano di fare delle foto.Continua a leggere

Istat: quasi il 70 per cento dei giovani vuole dei figli - Istat: quasi il 70 per cento dei giovani vuole dei figli - “Al 1° gennaio 2024 i residenti in Italia tra gli 11 e i 19 anni sono oltre 5 milioni 140mila, ma nelle proiezioni demografiche il numero dei giovanissimi nei prossimi decenni è destinato a diminuire.

All'addio al nubilato spunta Fiorello: «Il matrimonio non è mica una passeggiata» - All'addio al nubilato spunta Fiorello: «Il matrimonio non è mica una passeggiata» - Rosario Fiorello si è reso protagonista di un divertente siparietto durante un addio al nubilato in un ristorante. Lo showman ha incontrato in un locale un gruppo di ragazze che festeggiava l’ultima s ...

Ripresa demografica Secondo l’Istat è possibile - Ripresa demografica Secondo l’Istat è possibile - Secondo l'ultimo rapporto dell'Istat, i giovani mostrerebbero propensione alla famiglia. Il quadro economico, tuttavia, è ancora un ostacolo ...