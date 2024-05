Terracina Nuovi agenti di Polizia Locale e servizi con la microcar elettrica

Ferisce il padre con un coltello, minorenne arrestato dalla Polizia - Ferisce il padre con un coltello, minorenne arrestato dalla polizia - La polizia di Stato di Caserta ha svolto un'importante operazione di arresto per tentato omicidio. Un minorenne è stato ritenuto responsabile del ferimento del proprio genitore durante una lite avvenu ...

Doppio incendio d’auto in poche ore per le strade di Lecce: bruciano una Thema e una Juke - Doppio incendio d’auto in poche ore per le strade di Lecce: bruciano una Thema e una Juke - LECCE - Prosegue la lunga scia di fuoco nel Salento, dove ormai non passa notte senza che qualche mezzo venga distrutto dalle fiamme.

La Polizia Locale di Santa Marinella in Regione Lazio, colloquio con l’Assessore Regimenti - La polizia Locale di Santa Marinella in Regione Lazio, colloquio con l’Assessore Regimenti - Proficuo incontro questa mattina in Regione per l’assessore alla polizia locale del comune di Santa Marinella Andrea Amanati e il comandante Keti Marinangeli, intervenuti ad un meeting cui erano prese ...