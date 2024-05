Maria l’ha cacciato senza esitare Uomini e Donne - costretto a uscire | Vi dico perché

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 20 maggio 2024), la scoperta sul cavaliere e la reazione diDe Filippi. Segnalazioni, segnalazioni e ancora segnalazioni. Negli ultimi tempi nel parterre del dating show di Canale 5 ne abbiamo viste di cotte e di crude. In molti si chiedono cosa ci vadano a fare nel programma se poi frequentanoanche fuori. È il caso ad esempio di Mario Cusitore che è stato pizzicato con una sua amica. Per questo motivo Ida Platano lo ha fatto fuori e ha lasciato lo studioscegliere nessuno dei suoi corteggiatori. Ma attenzionenella puntata di oggi, lunedì 20 maggio, sarà protagonista, in negativo, un altro cavaliere. Parliamo di Ernesto Russo che, dopo aver corteggiato Ida e Barbara, ha avuto altre frequentazioni, mamai far scoccare la ...