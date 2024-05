Foggia - il presidente Canonico respinge le richieste di cessione della società | ora due strade

“Le notizie emerse negli ultimi giorni, in merito ad una trattativa che va avanti ormai da tempo per l’acquisto del club rossonero, corrispondono a verità e conferma no le mie intenzioni di lasciare il progetto Foggia in mani solide e sicure, ...

Foggia, Canonico respinge le richieste di cessione della società: ora due strade - foggia, Canonico respinge le richieste di cessione della società: ora due strade - Nelle ultime settimane, la vicenda del Calcio foggia 1920 ha tenuto col fiato sospeso tifosi, istituzioni e comunità locali. La situazione critica in cui versa.

Trenitalia, nuovi collegamenti verso mare e città d'arte. Via al Frecciarossa notturno da Milano a Lecce. Ecco le destinazioni e le novità - Trenitalia, nuovi collegamenti verso mare e città d'arte. Via al Frecciarossa notturno da Milano a Lecce. Ecco le destinazioni e le novità - Viaggiare di notte da Milano a Lecce su un Frecciarossa o spostarsi da Bolzano al capoluogo salentino in orario notturno sfruttando un Intercity. Oppure scegliere di partire da Lecce o Bari ...

Frecciarossa notturno da Milano per la Puglia, collegamenti verso le località di mare: Trenitalia presenta il nuovo orario estivo - Frecciarossa notturno da Milano per la Puglia, collegamenti verso le località di mare: Trenitalia presenta il nuovo orario estivo - Tra le novità, due Intercity sulla Reggio Calabria-Bari da luglio, il 'Monopoli beach link' per raggiungere le spiagge della cittadina barese, e, per quanto riguarda Fse, la riapertura della tratta tr ...