(Di lunedì 20 maggio 2024) Roma, 20 mag. (Labitalia) – ?Quest’anno il G7 e lo Y7 sono chiamati ad affrontare questioni molto importanti che stanno colpendo la nostra società. I tempi attuali rappresentano unimpegnativo per molti, in particolare per coloro che soffrono in modo estremo a causa delle guerre che stanno colpendo molti Paesi?. Lo ha detto Alberta, presidente della Young Ambassadors Society e Chair del Y7, Ceo di Ey in Italia e Coo di Ey Europe West, alla Farnesina in occasione del Summit Youth 7 Italy 2024 – G7 Italia Engagement Group.?Oggi icontinuano a confrontarsi con diverse, dall’alto tasso di disoccupazione a un mercato del lavoro che cambia rapidamente e richiede competenze aggiornate e un passaggio più fluido dalla scuola al lavoro – ha detto ...

" Mussolini come Stalin era un uomo di Stato e mi limito a questa constatazione, non voglio dare giudizi su un politico e un periodo storico": lo ha detto il generale Roberto Vannacci , rispondendo a chi gli chiedeva una presa di posizione sul ...

G7, Pelino (Y7): "Periodo storico denso di sfide per giovani" - G7, Pelino (Y7): "periodo storico denso di sfide per giovani" - La presidente della Young Ambassadors Society e Chair del Y7 alla Farnesina in occasione del Summit Youth 7 Italy 2024 - G7 Italia Engagement Group.“Oggi i giovani continuano a confrontarsi con divers ...

Museo Ginori verso la riapertura, al via i lavori di ristrutturazione - Museo Ginori verso la riapertura, al via i lavori di ristrutturazione - Nuovo capitolo nella storia del Museo Ginori di Sesto Fiorentino che custodisce migliaia d oggetti di porcellana e maiolica degli ultimi tre secoli: è stato consegnato il cantiere per dare il via alla ...

Oro tocca nuovo record storico. A spingere la corsa al rialzo la speranza di tagli ai tassi - Oro tocca nuovo record storico. A spingere la corsa al rialzo la speranza di tagli ai tassi - L'oro tocca nuovi massimi storici grazie alle crescenti aspettative su un taglio dei tassi di interesse da parte della Fed e alle rinnovate preoccupazioni geopolitiche che arrivano dal Medio Oriente.