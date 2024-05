Atalanta - Gasperini | Un trofeo non sempre misura il successo Superato di molto i nostri obiettivi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 20 maggio 2024) “Prima finale europea? Suona bene. È un grande traguardo e motivo di soddisfazione, ottenuto in una stagione davvero positiva da parte di tutta la squadra. È il punto più alto della mia carriera? Sì, in termini di realizzazione e prestigio assolutamente. In termini di gratificazioni, per fortuna ne ho avute parecchie, anche se forse non allo stesso livello”. Lo ha detto Gian Pieroin un’intervista all’Uefa a due giorni dalla finale di Europa League per la suacontro il Bayer Leverkusen: “I loro risultati parlano da soli: non ha mai perso quest’anno. Affronteremo una squadratosta, che ha fatto qualcosa di straordinario nel suo paese. Sonosolidi e compatti, difficili da superare. Creare spazi contro di loro è difficile e in più hanno velocità e tecnica in attacco. Sono un’ottima squadra, ...