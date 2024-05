I tre grandi film di Cannes - finora

(Di lunedì 20 maggio 2024) Emilia Pérez di Jacques Audiard è forse il migliore del regista. Oh, Canada di Paul Schrader è una riflessione dolorosa sulla fine. Caught by the tides di Jia Zhangke è capolavoro assoluto. Leggi

Diretto dal regista di 10 Cloverfield Lane, questa sera in prima tv alle 21.20 su Rai 2 va in onda Prey. Ultimo, per ora, capitolo della saga Predator che riporta la serie cinematografica ai fasti del primo film , quello con protagonista Arnold ...

A spasso nei piccoli comuni: a Cannes il documentario con Magliano protagonista - A spasso nei piccoli comuni: a Cannes il documentario con Magliano protagonista - Il Veneto minuto offre la splendida tenuta Tolomei di Torreglia, con la sua splendida azienda vitivinicola che affonda le radici nella storia dello Stivale, dato che la famiglia discende da quella Pia ...

Venom The Last Dance sarà il terzo e ultimo film della serie di Sony, è ufficiale - Venom The Last Dance sarà il terzo e ultimo film della serie di Sony, è ufficiale - Venom The Last Dance è stato ufficialmente presentato come l'ultimo film della serie cinematografica di Venom di Sony. Vediamo quanto è stato detto.

Parthenope di Paolo Sorrentino arriverà al cinema in Italia con la neonata PiperFilm - Parthenope di Paolo Sorrentino arriverà al cinema in Italia con la neonata Piperfilm - Piperfilm: nasce un nuovo modello di produzione e distribuzione cinematografica che porterà nelle sale italiane Parthenope, il nuovo film di Paolo Sorrentino.