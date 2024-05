Buonabitacolo - peste suina in zona rossa | sequestri e controlli

(Di lunedì 20 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLaafricana ritorna nel Vallo di Diano, a sud di Salerno, all’interno della cosiddetta “”. Un nuovo caso si registra acon il rinvenimento di una carcassa di cinghiale. Un sequestro di maiali, invece, detenuti illegalmente in allevamenti familiari, è stato effettuato a Montesano sulla Marcellana con 3 suini magroni, di circa 50 chili, privi di identificazione. Gli animali saranno abbattuti e poi distrutte le carcasse. Nel mese di maggio dello scorso anno furono trovate nella Foresta Cerreta-Cognole le prime 5 carcasse positive di cinghiali. Nel corso dell’anno sono stati trovati ben 6 allevamenti familiari che detenevano suini domestici non identificati, circa trenta capi. Lariguarda i ...

