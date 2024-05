Juventus | insieme ad Allegri - licenziare dirigenza e proprietà!

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 20 maggio 2024) Chi segue i miei occasionali commenti di calcio sa che non sono certamente un estimatore di Massimiliano: un allenatore che non insegna calcio, privo di capacità strategiche e che tende a dissipare talenti (ultimi i casi di Federico Chiesa, il migliore della generazione italiana di mezzo, e Dusan Vlahovic, il serbo che ha tutto per diventare un grande bomber, lasciati immalinconire in panchina o soffocati in schemi di gioco penalizzanti). Semmai un gestore burocratico di figurine Panini per assemblaggi purchessia. D’altro canto mi sembra profondamente ingiusto scaricargli per intero le responsabilità del declino juventino, quando il suddetto mister ha fatto esattamente quello che gli era stato richiesto. Ossia tradurre sul campo la filosofia di chi lo aveva ingaggiato. Sicché i primi da esonerare sarebbero proprio i dirigenti della società, incapaci di ...