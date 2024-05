Marito e moglie investiti a Napoli - sono in prognosi riservata

(Di lunedì 20 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUn grave incidente stradale si è verificato alle 9.15 in Via L. Pacioli, a, coinvolgendo due pedoni,. Entrambistati trasportati d’urgenza in ospedale dove si trovano attualmente in. L’uomo è stato ricoverato all’ospedale Cardarelli, mentre la donna è stata portata all’ospedale Del Mare. I duestatida un’auto guidata da un uomo di 48 anni. Dalle prime ricostruzioni effettuate dalla polizia locale sembra che il veicolo stesse procedendo su via Pacioli in direzione della strada statale 162 mentre i pedoni attraversavano la carreggiata da destra verso sinistra rispetto alla direzione di marcia del veicolo, ma fuori dalle strisce pedonali. Le indagini ...

