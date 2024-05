Traffico Roma del 20-05-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 20 maggio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità lavori di potatura in zona Flaminio in via del Vignola con la chiusura della strada tra Piazza Melozzo da Forlì e via Flaminia questo fino alle 17 di oggi pomeriggio deviazioni per la linea di bus 910 intanto sono in Corso gli interventi sulla ferrovia Metre con i lavori che si svolgeranno di notte con la chiusura anticipata e ultima corsa da lunedì al venerdì alle 21 il servizio proseguirà poi con i bus sostitutivi il sabato e la domenica l’ultima partenza sarà alle 23:30 e questa notte tra la mezzanotte e le 5 per consentire il posizionamento di un autogru via Nizza sarà chiusa al transito in entrambi i sensi di marcia deviate le linee di bus che vi transitano In collaborazione con Luce Verde infomobilità