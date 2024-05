Napoli | nuovo allenatore - nuovi calciatori e centro sportivo Se ne parla a Radio Goal

(Di lunedì 20 maggio 2024) Padovano, De Maggio, Del Genio, Nela, Gentili, Marolda, De Luca ed Improta sono intervenuti asule frequenze di Kiss Kissperre dei vari temi riguardanti il. Questi i loro pareri riportati da TerzoTempo.Com: Gentili: ”De Laurentiis dovrà sacrificare Osimhen. Con i 130 mln del nigeriano ed altri milioni che potrebbero arrivare da altre cessioni, il Presidente avrà delle risorse sufficienti per prendere un attaccante, uncampista, un terzino sinistro ed un ala destra. Poi bisogna trovare il sostituto di Zielinski e serve un difensore centrale” Michele Padovano, ex calciatore, è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss, nel corso di“Futuro ...

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Patrik Iannarelli, giornalista “Sull’interessamento del Napoli , Gasperini in una conferenza stampa non volle rispondere. Ipotizzando la vittoria di ...

Oliva, De Maggio, De Giuseppe, Braida, Mandarini, Jacobelli, parla to, De Giovanni e Montefusco si sono espressi a Radio Goal , sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli , per palare della triste stagione effettuata dalla squadra azzurra e della ripartenza ...

Schwoch: "Mi aspettavo esplodesse a Napoli come Calhanoglu all'Inter" - Schwoch: "Mi aspettavo esplodesse a napoli come Calhanoglu all'Inter" - Stefan Schwoch, ex attaccante del napoli, è intervenuto in diretta a radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport. Queste le sue parole: “La panchina del napoli ti mette sotto pressione, c’è bisog ...

Stadio Maradona, Manfredi: “A breve tavolo per ristrutturazione, convinto anche ADL” - Stadio Maradona, Manfredi: “A breve tavolo per ristrutturazione, convinto anche ADL” - "Credo che nel giro di qualche settimana ci sarà il tavolo. Ci sono tanti soggetti coinvolti e ho raccolto la forte disponibilità del ministro Abodi, del ...

Padovano: "Il Napoli ha l'accordo col nuovo allenatore, l'annuncio a fine campionato" - Padovano: "Il napoli ha l'accordo col nuovo allenatore, l'annuncio a fine campionato" - Michele Padovano, ex calciatore che ha indossato anche la maglia del napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a radio Punto Nuovo.